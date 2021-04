Lei das Comunicações prevê serviço universal de internet

No entanto, se "perante os elementos recolhidos" pelo regulador "se constate que, à luz das condições nacionais, os preços praticados no mercado não permitem que os consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais consigam aceder aos serviços previstos (...) o Governo deve, por iniciativa própria ou mediante proposta da ARN, adotar as medidas necessárias para assegurar a esses consumidores a acessibilidade dos preços do serviço de acesso adequado à Internet de banda larga e a serviços de comunicações vocais pelo menos num local fixo".

"A ARN [Autoridade Reguladora Nacional Anacom], em coordenação com outras entidades competentes, deve acompanhar a evolução e o nível dos preços retalhistas praticados no mercado (...), tendo em conta, em especial, os preços nacionais e o rendimento dos consumidores nacionais", adianta.

"O serviço universal consiste no conjunto mínimo de prestações " de serviços de comunicações, que "a um preço acessível, deve estar disponível, no território nacional, a todos os consumidores, em função das condições nacionais específicas sempre que exista um risco de exclusão social decorrente da falta de tal acesso, que impeça os cidadãos de participarem plenamente" na vida social e económica da sociedade.

Financiamento do serviço universal pode ser público ou de fundo de compensação

Compete ao Governo designar as empresas que devem assegurar as obrigações do serviço universal, cuja seleção "deve ser efetuada através de um procedimento eficaz, objetivo, transparente, proporcional, não discriminatório e que assegure, à partida, que todas as empresas possam ser selecionadas".

De acordo com a proposta de lei, os prestadores de serviço universal, a um preço acessível, devem "adotar medidas adequadas para garantir que os serviços de comunicações de voz e do serviço adequado de acesso à Internet de banda larga não sejam desligados sem justificação", além de assegurar "que o utilizador final possa manter o número que lhe foi atribuído para acesso ao serviço de comunicações de voz por um período de tempo adequado".

Para minimizar os riscos decorrentes da falta de pagamento de faturas, os prestadores podem condicionar a celebração do contrato a um pré-pagamento "com base um unidades individuais pré-pagas a preço acessível, desde que tal não configure um obstáculo ao acesso dos consumidores elegíveis ao conjunto mínimo de serviços de conectividade".

A lei prevê ainda que, sempre que haja mais do que uma empresa a prestar o serviço universal, "deve ser assegurado que os beneficiários dos serviços possam escolher" a operadora que ofereça os tarifários que correspondam à suas necessidades, salvo se tal não for possível.

Quanto ao mecanismo de financiamento do serviço universal, este pode passar pela compensação a partir de fundos públicos ou repartição do custo pelas empresas que ofereçam, no território nacional, redes e serviços de comunicações eletrónicas, ou mesmo de ambos.

"Efetuado o cálculo dos custos líquidos das obrigações do serviço universal e concluindo a ARN que o respetivo prestador está sujeito a um encargo excessivo, compete ao Governo promover a compensação adequada através de um ou ambos" daqueles mecanismos.

De acordo com a proposta de lei, o serviço universal deve assegurar a disponibilidade, a um preço acessível e com uma qualidade especificada, "um serviço adequado de acesso à Internet de banda larga num local fixo" e "serviços de comunicações de voz, incluindo à ligação subjacente, num local fixo".

Inclui também "medidas específicas para consumidores com deficiência, com o objetivo de assegurar um acesso equivalente às prestações, que, no âmbito do serviço universal, estão disponíveis para os demais utilizadores", lê-se no diploma.

No âmbito do serviço universal pode ser incluída o acesso de todas ou algumas prestações de serviços referidas, "fornecidas num local não fixo, quando se conclua ser necessária".

A lei prevê que, a pedido dos consumidores elegíveis, a ligação "pode ser limitada, unicamente, ao suporte de serviços de comunicações de voz".

Além disso, o Governo pode alargar o âmbito de aplicação da disponibilidade e acesso do serviço universal "aos utilizadores finais que sejam microempresas, pequenas e médias empresas e organizações sem fins lucrativos, desde que cumpram as condições pertinentes".