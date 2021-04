Ex-"dux" da Lusófona nega praxe na noite em que morreram seis jovens no Meco

O ex-"dux" da Universidade Lusófona João Miguel Gouveia, único sobrevivente da tragédia que vitimou seis jovens na praia do Meco, em Sesimbra, afirmou esta terça-feira no Tribunal de Setúbal que não havia nenhuma praxe quando ocorreu a morte dos colegas.

João Miguel Gouveia respondia a perguntas do advogado das famílias das vítimas, na primeira audiência de julgamento do processo cível em que familiares dos seis jovens que morreram na praia do Meco, em 15 de dezembro de 2013, reclamam indemnizações no valor global de 1,3 milhões de euros.

Durante a manhã, em que respondeu a perguntas da juíza do processo e do advogado das famílias Vítor Parente Ribeiro, João Miguel Gouveia negou sempre que a ida à praia do Meco tivesse sido uma atividade de praxe, alegando ter sido um passeio sugerido por Tiago e por Ana Catarina, dois dos seis jovens falecidos.

Confrontado pelo advogado Vítor Parente Ribeiro com as mensagens de telemóvel que enviou a alguns colegas, nomeadamente uma mensagem em que perguntava se os jovens já teriam bebido um "penálti" - que na perspetiva do representante das famílias demonstram que os jovens falecidos estavam obrigados a executar as atividades por ele determinadas -, João Miguel Gouveia negou que tivesse incentivado os seis jovens a consumirem álcool e recusou várias vezes que a ida à praia tivesse sido uma praxe.

Na primeira audiência de julgamento, o réu disse que se conseguiu livrar da capa do traje académico quando foi arrastado para o mar e garantiu que ainda conseguiu tocar a mão de Ana Catarina, mas não a conseguiu puxar para fora mar, tendo também ouvido um pedido de socorro de Joana, outra jovem que perdeu a vida na noite trágica de 15 de dezembro de 2013, na praia do Meco, em Sesimbra, no distrito de Setúbal.

João Gouveia disse à juíza que sobreviveu graças à sua experiência na prática de bodyboard: "Quando fui engolido pela onda mantive a calma, evitei nadar contra a corrente e mantive a calma até sentir os pés na areia", declarou.