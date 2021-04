Da aceleração da vacinação à linha vermelha. Confira o essencial da reunião do Infarmed

Veja também:

Em vésperas de renovação do estado de emergência e de decidir se Portugal avança para a terceira fase do desconfinamento, prevista para 19 de abril, esta terça-feira realizou-se nova reunião de especialistas no Infarmed.

A ministra da Saúde, Marta Temido, marcou presença física, enquanto que o Presidente da República, o primeiro-ministro e muitos outros elementos participaram por videoconferência.

Conheça o essencial das informações divulgadas pelos especialistas.

André Peralta Santos, da Direcção-Geral da Saúde:

Taxa de mortalidade em Portugal está abaixo do limiar estabelecido pelo Centro Europeu do Controlo de Doenças

Número de casos na faixa etária entre os zero e os nove anos regista uma inversão da tendência e aumentou do número de casos

Acima dos 80 anos, houve um decréscimo significativo

Efeitos da vacinação refletem-se no número de casos ativos nos lares. São 121, valor mais baixo desde que há registo

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge:

Vacinação evitou até 140 óbitos entre janeiro e abril

A manter-se o atual ritmo, Portugal pode entrar no "vermelho" e atingir o valor de 120 casos por 100 mil habitantes nas próximas duas semanas a um mês

Portugal continua com uma incidência menor do que “a maioria” dos restantes territórios

João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge:

Variante do Reino Unido é predominante, tendo sido responsável por 83% dos casos registados em março

Variante da África do Sul precisa há alguma preocupação, há um aumento de casos com algum significado", mas em linha com os restantes países europeus

Variante brasileira apresenta "níveis residuais"

Numa visão global, o especialista considerou que a presença de variantes da doença em Portugal "não é um obstáculo à continuação do desconfinamento"

Carla Nunes, da Escola Nacional de Saúde Pública

7,5% dos portugueses dizem ter estado num grupo de dez ou mais pessoas nas últimas semanas, mais 4,9% registados no último mês.

Perceção de confiança na vacina não parece ter sofrido “perda significativa”

Perfil das pessoas que se mostram mais desconfiadas em relação à vacina são pessoas mais novas, que perderam parte ou totalidade do rendimento, que já não tomavam a vacina contra a gripe, com baixa confiança nos serviços de saúde e nas medidas do Governo e que consideram a informação sobre a vacina pouco clara ou inconsistente

Henrique Gouveia e Melo, coordenador task force para o plano de vacinação):