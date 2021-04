Colisão na Ria Formosa causa um morto e um ferido

Duas embarcações de recreio colidiram na noite de segunda-feira num canal da Ria Formosa, no concelho de Faro, provocando um morto e um ferido.

O alerta foi recebido pela Polícia Marítima de Faro às 21h01, através de um dos tripulantes, informa a Autoridade Marítima em comunicado. “Foi de imediato ativado para o local o piquete do Comando-local da Polícia Marítima de Faro, os Bombeiros Voluntários de Faro e uma ambulância do INEM”, indica a nota.

A bordo das embarcações estavam seis pessoas (duas numa e quatro noutra). Duas ficaram gravemente feridas: uma foi transportada para terra por uma das embarcações e a outra pela Polícia Marítima.

Apesar de, na Doca de Recreio de Faro estarem os Bombeiros Voluntários de Faro e uma equipa do INEM, que prestaram de imediato assistência, uma das vítimas acabou por não resistir aos ferimentos. Tinha 26 anos. O corpo foi transportado pelos bombeiros para o Instituto de Medicina Legal de Faro.

O outro ferido foi transportado para o hospital.

As causas do acidente entre as duas embarcações ainda estão por apurar.