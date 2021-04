Charles Michel pede desculpa a Ursula por falta de reação a "desplante diplomático"

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pediu solenemente desculpa à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, pela falta de reação ao “desplante diplomático” protagonizado por Ancara na semana passada.

Fontes citadas pelas agências noticiosas EFE e France-Presse (AFP) indicaram que o pedido de desculpa foi apresentado numa reunião de quase duas horas à porta fechada dos líderes das várias famílias políticas no Parlamento Europeu.

Em causa está a reunião que Leyen e Michel mantiveram em Ancara com o Presidente turco, Recep Erdogan, marcada pelo “Sofagate”, tal como ficou conhecido o momento em que o chefe de Estado turco e o presidente do Conselho Europeu se sentaram em duas cadeiras no centro da sala, enquanto a líder da Comissão Europeia foi relegada para um sofá lateral.

O pedido de desculpas surgiu depois de, na reunião, segundo as fontes citadas pelas duas agências noticiosas, as famílias políticas do Parlamento Europeu terem apelado a Von der Leyen e a Michel para porem fim à polémica que se seguiu ao incidente protocolar em Ancara e encontrarem uma solução para falar a uma só voz na cena internacional.

Von der Leyen e Michel foram convocados pelos presidentes dos grupos parlamentares para apresentarem os resultados da missão a Ancara, a 6 de abril, e para se explicarem sobre a controvérsia protocolar.