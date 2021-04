Andebol. FC Porto soma 23 vitórias em 23 jogos

O FC Porto venceu, fora, por 35-28, o Sporting da Horta e reforçou a liderança no campeonato de andebol.

Ao intervalo, os dragões já lideravam por 17-14.

Na segunda parte, os azuis e brancos aumentaram a vantagem e seguem com pleno de vitórias (23) na liga.

Apesar da derrota, os açorianos tiveram os dois melhores marcadores com nove golos: Bruno Landim e José Silva.

O FC Porto lidera com 69 pontos, contra 64 do Sporting (e menos um jogo) e 59 do Benfica (e menos dois jogos). Já o Sp. Horta mantém 34 pontos, com dois jogos menos.