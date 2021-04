Vítor Murta sobre gesto de Miguel Cardoso. "Foi falta de respeito pelo Boavista e pelo futebol"

Vítor Murta, presidente do Boavista, voltou a criticar o gesto obsceno de Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, após o golo do empate no duelo entre as duas equipas, na última jornada, no Estádio do Bessa.

O dirigente do clube axadrezado fala numa "falta de respeito pelo Boavista e pelo futebol" e explica que Miguel Cardoso "não merece" que se perca "tempo a falar dele", em declarações na inauguração de uma estrutura da formação do clube.

"Não queria falar muito do treinador do Rio Ave, porque estamos a dar importância a alguém que não tem importância, pelo menos no universo do Boavista. Pelo que eu ouvi, pediu desculpa, mas tentou enquadrar aquele gesto em algo que entendeu como justificável. Obviamente que não o é. Foi uma falta de respeito pelo Boavista, pelos boavisteiros e por todos os que viram o jogo na televisão, que estavam no estádio, e falta de respeito pelo futebol. Esse senhor não merece que esteja a perder tempo a falar dele", disse.



O treinador do Rio Ave não compareceu na "flash interview" da Sport TV e, mais tarde, pediu desculpa pelo gesto já na sala de imprensa, mas fala numa reação "justificada".

"Um gesto que não é bonito, mas a instituição do Boavista não se deve sentir tocada, nem a do Rio Ave. Não foi essa a minha intenção. Aconteceram muitas coisas, temos emoções, temos obrigação de controlá-las. Tenho consciência da minha responsabilidade social. Foi um ato de frustração em relação ao que aconteceu. Foi um gesto espontâneo. Foi tudo lamentável, sou alheio ao clima hostil que hoje aqui se viveu aqui. Não tenho de ser penalizado por ter uma ínfima responsabilidade. Tive uma reação que foi feia, mas justificada", afirmou, na altura.

O Rio Ave também condenou a atitude do seu treinador, em comunicado: "O gesto é reprovável e por isso nem o treinador Miguel Cardoso, nem o Rio Ave FC, se revêem nestas situações. O treinador apresentou as devidas desculpas, tal como o Rio Ave FC também o faz".