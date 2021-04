Samu eleito melhor jogador de março da II Liga

Samu, médio do Vizela, foi eleito o melhor jogador do mês de março da II Liga pelos treinadores do campeonato.

O jogador de 24 anos marcou três golos em quatro jogos ao longo do mês, contra Mafra, Académica e Leixões, estatísticas que convenceram os treinadores.

O médio venceu com grande margem, com 37,04% dos votos, levando a melhor sobre o companheiro de equipa Cassiano, com 16,05%, e Ronaldo Tavares, do Penafiel, que totalizou 6,79%, fechando, assim, o pódio da distinção.

Samu soma nove golos esta temporada em 30 jogos disputados. O médio está na segunda temporada no Vizela depois de ter passado pela formação do FC Porto e Boavista, onde não se afirmou na equipa principal dos axadrezados.

O Vizela é a equipa sensação da II Liga. A formação orientada por Álvaro Pacheco está no segundo lugar da II Liga, com 52 pontos, mais três do que Chaves e Académica. O Vizela não perde para o campeonato desde o dia 1 de novembro, em casa do Arouca.