Liga assina patrocínio milionário de "naming", mas há ameaças de tribunais

A Liga de Clubes fechou acordo para o maior patrocínio de sempre com a Bwin, que dará nome à I Liga da próxima temporada, substituíndo a NOS. No entanto, o caso pode terminar nos tribunais devido a disputa com uma segunda casa de apostas, a Betano, segundo o jornal "A Bola".

A Bwin, cujo proprietário é ainda Joaquim Oliveira, já tinha dado o nome à I Liga entre 2006 e 2008 e garante à Liga de Clubes o maior contrato de sempre de "naming" do campeonato. O jornal avança que o organismo vai receber um valor muito superior aos 4,8 milhões de época que pagava a NOS e aos 5,5 milhões de euros que oferecia a Betano, outra casa de apostas.

No entanto, é mesmo a Betano que pode complicar a vida à Liga Portugal e ameaça com os tribunais, na medida em que a casa de apostas dava o acordo como fechado para as próximas quatro épocas por 22 milhões de euros.

De acordo com uma carta enviada pela casa de apostas, na pessoa de Panos Konstantopoulos, chefe do gabinete de Marketing da Kaizen Gaming International, que detém a casa de apostas, a Betano revela que as negociações com a Liga arrancaram em 2020 e tiveram progressos significativos em março deste ano, tendo sido até elaborado um Memorando de Entendimento, pelo que os contratos seriam assinados neste mês, antes da Liga ter voltado atrás e fechado acordo com a Bwin.

Neste sentido, a Betano admite o recurso aos tribunais, uma vez que fechou acordos com patrocinadores tendo como base o contrato com a Liga que considerava fechado.