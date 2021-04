Liga assina maior patrocínio de sempre de "naming", mas há ameaças de tribunais

A Liga de Clubes fechou acordo para o maior patrocínio de sempre com a Bwin, que dará nome à I Liga a partir próxima temporada, substituindo a NOS. De acordo com o que a Renascença apurou, o novo contrato terá a duração de cinco anos e será superior a 5,5 milhões de euros, por época.

A Bwin, que pertence ao grupo que adquiriu recentemente a bet.pt, que já era patrocinador da Liga, volta a dar o nome ao campeonato português, depois de já o ter feito entre 2006 e 2008.

A Liga ainda não confirmou oficialmente a celebração do contrato, mas a informação foi revelada na sequência de uma contestação da empresa de apostas desportivas Betano.

De acordo com uma carta enviada pela casa de apostas, e que o jornal "A Bola" publica, a Betano revela que esteve em negociações com a Liga e houve progressos significativos em março deste ano, tendo sido até elaborado um Memorando de Entendimento. O contrato, que previa o pagamento de 22 milhões de euros a quatro anos, seria assinado em abril.

A Liga, no entanto, acabou por fechar acordo com a Bwin, por um valor superior. A Betano ameaça recorrer aos tribunais, na medida em que a casa de apostas dava o acordo como fechado para as próximas quatro épocas por 22 milhões de euros.

Segundo a Renascença apurou, não houve assinatura de qualquer contrato entre as partes e existiam outros pretendentes a suceder à NOS como patrocinador principal do campeonato. A empresa de telecomunicações pagava cerca de 4,8 milhões de euros por época para ter o seu nome associado à I Liga. A Bwin vai pagar mais de 5,5 milhões de euros.

[notícia atualizada às 13h45 com os dados apurados pela Renascença]