Tuchel. “180 minutos muito duros”

O treinador do Chelsea confirma que “foi uma luta difícil” contra o FC Porto, mas considera justa a passagem da equipa inglesa às meias-finais da Liga dos Campeões.

“Foi uma luta difícil, foi complicado escapar à pressão do FC Porto. Eles atacaram de forma fluída e agressiva. Trocavam constantemente de posições e tivemos de nos adaptar às movimentações deles. Defendemos bem e merecíamos terminar o jogo sem golos sofridos. Tivemos as melhores ocasiões, não muitas. No geral, merecemos vencer o FC Porto, mas foram 180 minutos muito duros”, disse Thomas Tuchel à BT Sport.

O técnico alemão acrescenta que “normalmente, o FC Porto obriga os adversários a jogar abaixo do nível normal. Aconteceu ao Manchester City, na fase de grupos, e também à Juventus”.

“Até ao golo no último minuto, não permitimos muitas ocasiões ao adversário. Foi um prazer assistir a esta luta”, referiu.

O FC Porto venceu por 1-0 na segunda mão, mas não foi suficiente para virar o 0-2 do primeiro jogo.