PSG perde, mas é o campeão europeu a cair na Liga dos Campeões

O PSG, com Danilo Pereira a titular, perdeu em casa diante do Bayern Munique, mas segue para as meias-finais da Liga dos Campeões.

Os bávaros - campeões europeus em título - venceram 1-0, com golo de Choupo-Moting, mas esse triunfo não foi suficiente para virar a eliminatória depois da derrota 3-2 na Alemanha.

Foi uma partida intensa, com oportunidades junto às duas balizas, incluindo bolas nos ferros.

Na segunda parte, houve mais Bayern, mas o resultado não voltou a alterar-se, apesar de um golo anulado.

As muitas lesões da equipa alemã complicaram a eliminatória.

Agora, o PSG prepara-se para defrontar Manchester City ou Borussia Dortmund.