Marquinhos lesiona-se e falha segunda mão contra o Bayern de Munique

Marquinhos, defesa-central brasileiro, sofreu uma lesão no adutor direito e falhar a segunda mão da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique.

De acordo com a nota oficial do clube francês, Marquinhos deverá regressar aos treinos dentro de 12 dias, o que confirma a sua ausência do jogo decisivo contra os bávaros. Marquinhos sofreu a lesão nesse jogo, em que marcou um dos golos.

O PSG venceu em casa do Bayern de Munique, campeão europeu, por 3-2, e defende a vantagem na segunda mão, no Parque dos Príncipes.