Adi Hutter vai orientar o Borussia Monchengladbach na próxima época

O Borussia Monchengladbach anunciou, em comunicado, que Adi Hutter vai assumir o comando técnico da equipa na próxima temporada.

O treinador de 51 anos vai assim deixar o Eintracht Frankfurt, clube que orientou nas últimas três temporadas e onde tem conseguido resultados relevantes. O Borussia Monchengladbach ficou sem treinador para a próxima época depois de Marco Rose ter anunciado que iria assinar pelo Borussia Dortmund.

Adi Hutter vai assinar um contrato válido por três épocas com o Borussia Monchengladbach, que alcançou os oitavos de final da Liga dos Campeões esta temporada. O treinador austríaco treina o português André Silva esta temporada em Frankfurt.

"Estamos muito felizes que o Adi Hutter aceitou o nosso convite. Ele é o melhor treinador para os desafios e objetivos que temos pela frente", disse o diretor desportivo do clube, Max Eberl.

O Eintracht Frankfurt de Adi Hutter está na luta pela Liga dos Campeões, no quarto lugar, a um do terceiro, mas com uma confortável vantagem de sete pontos para o Dortmund, que é quinto. Em pior situação está o Borussia Monchengladbach, que está atualmente fora de um lugar europeu, no oitavo posto, com 40 pontos.