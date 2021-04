Ex-ministro da Economia contra "aumento de impostos e reduções de despesa abruptas" nos próximos anos

Nesta entrevista à Renascença , Caldeira Cabral fala ainda do livro que acaba de publicar, “Construir uma Alternativa – a política económica da geringonça e a resposta à crise da covid-19” (Ed D.Quixote), aponta fragilidades no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e admite um Orçamento Retificativo para este ano.

Sobre a recuperação económica, apesar da incerteza e do risco que subsistem, Caldeira Cabral antecipa uma saída rápida da recessão após a imunidade de grupo. Ainda assim, avisa que, em setores como o Turismo, algumas empresas vão demorar mais de uma década a recuperar, por isso são necessárias medidas prolongadas. Há ainda medidas a terminar que precisam de soluções de transição, como as moratórias, defende o ex-ministro.

O professor universitário defende ainda o aumento do salário mínimo, para combater a pobreza, e mais apoios sociais para recuperar a economia, mas de forma equilibrada. Por isso, concorda com a decisão do Governo de enviar para o Tribunal Constitucional os aumentos dos apoios extraordinários promulgados por Marcelo Rebelo de Sousa.

O que se vê, ao longo do período, é que os salários mais baixos aumentam proporcionalmente mais, num contexto em que todos os salários aumentam, o salário mínimo, em particular, aumenta mais, e essa questão de haver muita gente a trabalhar, mas em situação de pobreza, está ligada ao salário mínimo muito baixo e à existência de muitas pessoas em trabalho precário.

Em relação às famílias, um estudo publicado esta semana revela que um em cada cinco portugueses vive em pobreza e cerca de 60% destes pobres trabalham. São dados até 2018, ou seja, podem agravar-se com esta crise. No seu novo livro, tem um capítulo dedicado à melhoria do emprego e redução da pobreza. Como se combatem estas estatísticas?

Nos Estados Unidos entendeu-se que seria um estímulo à economia, mas quando as pessoas estão em confinamento não vão gastar mais nos restaurantes que precisam de apoio, não vão gastar mais nos hotéis porque não podem lá ir. O que vemos é que grande parte dessas pessoas até aumentaram a poupança e, portanto, vão poder gastar mais sem terem recebido nada do Estado, apenas porque durante vários meses não puderam gastar. Portanto, esse estímulo à procura vai existir, mas penso que foi mais útil estes apoios mais focados nos setores mais afetados, dada a limitação da capacidade orçamental.

Pode ser discutido qual o melhor modelo, mas penso que o melhor para os EUA não vai ser o melhor para os países da UE. Se em Portugal estivéssemos a dar dinheiro a todas as pessoas, com a capacidade orçamental que temos, que é bastante diferente da dos Estados Unidos, seria um montante limitado que iria ajudar muitas pessoas, mas também seria recebido por muitos que não precisam realmente desse apoio.

Comparando a forma como os Estados Unidos e a União Europeia têm respondido à crise, os norte-americanos têm optado por um modelo diferente, de apoios diretos às famílias, com cheques, crédito fiscal, descontos nos seguros de saúde, etc... Já a Europa responde com apoios sociais, apoios às empresas, linhas de crédito, apoio a fundo perdido, entre outros. Qual é o melhor modelo?

A discussão que se criou acabou por ter uma solução em que os apoios vão aumentar, mais do que estava inicialmente previsto, e isso não será devolvido no final. Mas, em que o Governo insiste na sua luta pela norma travão e eu penso que bem, porque a norma travão também é importante porque é preciso equilibrar todos os apoios sociais.

No entanto, muitas outras [empresas do setor do turismo] vão precisar de apoios prolongados, porque só conseguirão sair da situação financeira difícil em que estão em 2022, 2023, 2024. Se tiverem instrumentos financeiros que lhes permitam fazer uma ponte por cima destes anos de dificuldade, podem no prazo de sete, oito, dez ou 12 anos voltar a uma situação financeiramente mais folgada. Por isso, precisam desse estender de prazos, condições mais favoráveis de créditos e, eventualmente, também alguns instrumentos de capital ou até a fundo perdido. Isso será muito verdade no setor do Turismo, noutros setores, eventualmente, a recuperação será mais rápida.

O problema foi que depois em setembro, outubro, voltou subitamente para níveis muito baixos. Portanto, um verão que foi a meio-gás, não foi normal no Turismo, foi seguido de um outono com reduções brutais da procura. Se este verão for melhor e se o outono não fechar completamente, se não existir quarta vaga, muitas unidades hoteleiras podem sair desta crise pelo seu próprio pé.

O setor não terá recuperado aos níveis de 2019. Mas, mesmo em 2020, que estávamos a meio da pandemia, viu-se uma recuperação grande no setor do Turismo nos meses de Verão.

O Governo e os bancos estão a confiar que a economia começa a abrir no verão, mas o impacto não deverá ser imediato. Só no Turismo, um setor que neste livro defende que deve ser prioritário, o alojamento e a restauração têm mais de metade do crédito suspenso. Mesmo acreditando que no início do Verão já há imunidade de grupo, o setor não terá recuperado logo?

Mas isso deverá focar-se nas empresas que realmente precisam. Deve ser negociado com os bancos, mas, também devem ser criados instrumentos públicos, por exemplo, ao nível do Banco de Fomento, que permitam que essa renegociação aconteça antes de sair abruptamente a moratória e, depois, haver uma escalada de malparado.

Penso que o fim das moratórias vai trazer um aumento do crédito malparado, isso é quase inevitável. A questão é: qual é a escala? Penso que é possível, pelo menos ao nível das empresas, desenhar instrumentos que possam apoiar as empresas a sair das moratórias e a terem outros apoios: linhas de crédito mais longas, períodos de carência ou até instrumentos de capital que permitam às empresas financiar-se e não ficarem em situação de malparado.

Será necessário aumentar impostos para pagar esta crise?

Isso terá de ser visto ao longo da próxima década, teremos que ver se a recuperação da economia é rápida e forte, como hoje preveem todas as instituições internacionais.

Quando há uma crise e aumenta o endividamento, temos que pensar que na década seguinte temos que usar o crescimento económico para ir reduzindo esse endividamento, mas o crescimento económico poderá gerar por si receitas suficientes para ir reduzindo o peso da dívida no PIB e para equilibrar as contas públicas. Penso que isso poderá ser suficiente, sem necessidade de aumento de impostos.

Seria errado estar a fazer aumentos de impostos este ano, 2021, e mesmo em 2022 deve evitar-se um aumento dos impostos, deve-se deixar antes que seja o crescimento da economia a gerar um aumento de receita.

Agora, não tenhamos ilusões, isso não significa que esta crise não tem um custo e que esse custo não vai ser pago. Ao estarmos a falar na redução do endividamento nos próximos anos, significa que a folga que o crescimento económico trará, em vez de poder ir para baixar impostos ou para aumentar a despesa pública em áreas que seria necessário - melhorar os serviços públicos para todos -, terá que ser usada com muito mais moderação, porque teremos também uma situação de muito maior endividamento e vamos entrar nesta década com um défice mais elevado, quando estávamos antes desta crise com as contas públicas equilibradas e até com o primeiro superavit da história.

Esse custo vai ser pago por todos, como é sempre pago quando há um aumento do endividamento. É um custo que tem sempre que ser pago no futuro, o que evita aprofundar a crise, mas não vamos ter a ilusão de que não é pago. É pago por todos nos impostos que pagamos, é pago por todos nos serviços públicos que são contrapartida desses impostos, que serão menores do que se não houvesse uma necessidade de reduzir o endividamento.

Mas eu penso que isso deverá ser feito com mais força a partir de 2023, 2024, em que já estará a economia a crescer e a crise pandémica absolutamente ultrapassada. Enquanto durar a crise pandémica e económica, penso que não se devem ter políticas económicas contracionistas. Mesmo que se aumente um imposto e que se desça outro, não se deve fazer um aumento geral de impostos nem reduções de despesas abruptas, deve-se aceitar a ideia de que durante 1 ou 2 anos poderemos manter défices acima do que seria desejável.

É inevitável falarmos da banca. Segundo o INE, o esforço dos portugueses com os bancos voltou a subir no ano passado. Desde 2008, os bancos custaram mais de 22 mil milhões aos contribuintes. Já 85% dos 7.100 milhões de ajudas às empresas, anunciados em março, são impostos adiados. Há aqui um grande desequilíbrio na ajuda do Governo?

Há claramente uma visão em que se deu muitos apoios à banca, e realmente deu-se, isso custou-nos muito caro. Mas teria custado muito mais caro aos cidadãos e às empresas se não tivéssemos estabilizado o sistema financeiro. O custo de ter um

sistema financeiro a funcionar foi ampliado ainda mais por políticas erradas do Banco Central Europeu, que nesta crise está a seguir políticas diferentes, está a manter as taxas de juro baixas e o financiamento do sistema está a decorrer sem os mesmos problemas que teve antes, pelo menos até agora.

Foi um custo elevado, mas não foi um custo que tivemos para salvar os banqueiros, porque gostamos muito deles, este esforço foi para salvar as poupanças das pessoas, para salvar o sistema financeiro, para que as empresas e a economia tivessem financiamento e a economia voltasse a crescer.

Mas foi um custo muito elevado e temos de estar atentos, porque qualquer falha no sistema financeiro e no sistema bancário, em particular, terá sempre custos muito elevados e sabemos que eles depois acabam por ser pagos por todos nós.