Cultura e Mar entram para as prioridades do Plano de Resiliência e recebem 500 milhões

A Cultura, com 243 milhões de euros, e o Mar, com cerca de 250 milhões, entram para as prioridades do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), que o Governo começa a discutir nesta terça-feira com os partidos. De acordo com o ministro do Planeamento, Nelson Souza, destas reuniões – que se prolongam para quarta-feira – ainda podem surgir alterações ao documento, que será apresentado na sexta-feira ao Presidente da República.

A nova versão do PRR decorre de dois tipos de alterações em relação ao documento inicial.

Por um lado, decorreu uma audição pública do documento durante a qual foram, segundo o ministro, recebidos contributos de 1.700 entidades públicas e privadas. Ao mesmo tempo, foi decorrer o que Nelson Souza chama de “cooperação com a Comissão Europeia” e que levou o Governo a “ajustar e redimensionar as medidas”, de forma a ter sucesso nas negociações e um programa aprovado.

“No resultado destes dois processos, temos agora uma versão que esperamos seja a final e que esperamos possa merecer a avaliação positiva quer da Comissão Europeia quer do Conselho Europeu”, diz o ministro à Renascença.

Dessa “avaliação ponderada” resultou a inclusão da Cultura e do Mar nas “linhas prioritárias”, que são lideradas pela Habitação e pela Saúde.

Para a Cultura vai “um valor significativo” de 243 milhões de euros, destinados a duas grandes componentes: “uma ligada à digitalização e uma outra na recuperação e valorização do património cultural”.

Cerca de 250 milhões de euros vão para a chamada Economia do Mar, onde se pretende “uma intensa atividade de pesquisa e de utilização deste potencial, sempre ainda pouco explorado pelos nossos agentes económicos, através de um processo acelerado de investigação e de transferência desse conhecimento para as atividades económicas”.