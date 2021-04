Quem são os pobres em Portugal?

A pobreza em Portugal é o tema do programa da Capa à Contracapa desta semana, os convidados são o sociólogo Fernando Diogo e a presidente da Cáritas, Rita Valadas.



A partir de um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos lançado esta semana - A Pobreza em Portugal, Trajetos e Quotidianos -, realizado por uma equipa de 11 investigadores em diferentes áreas das ciências sociais e da economia, vamos tentar conhecer o perfil da pobreza no país.



Através de entrevistas, foi possível traçar os percursos de vida da população com mais dificuldades socioeconómicas. Mais de 1,7 milhões de pessoas no país estão em risco de pobreza. Mas que realidades diversas esconde este número? Que tipos de pobreza existem no país? O que têm em comum? E o que os separa?

Para saber tudo isso e debater o tema contamos com a ajuda do coordenador do estudo, o sociólogo Fernando Diogo, e a Presidente da Cáritas, Rita Valadas, num debate moderado pelo jornalista José Pedro Frazão.

O programa Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.