Portugal em busca da reviravolta na Rússia

A seleção portuguesa de futebol feminino tenta hoje voltar a fazer história e garantir um lugar no Euro 2022, em Inglaterra, mas precisa de recuperar em Moscovo, frente à Rússia, de uma desvantagem de 1-0.

A primeira mão do "play-off", disputada na sexta-feira no Estádio do Restelo, em Lisboa, foi madrasta para Portugal, que esteve por cima do jogo com a Rússia, mas não marcou e acabou derrotado por um golo totalmente consentido, aos 51 minutos.