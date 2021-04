"Ausência no Europeu é a maior desilusão" de Pedro Neto, diz o pai do jogador

Entre seis meses a um ano é o tempo estimado para a ausência dos relvados de Pedro Neto. O avançado de 21 anos do Wolverhampton está fora do Europeu 2020.

Em entrevista a Bola Branca, o pai do jogador, também ele Pedro Neto - antigo hoquista do Infante de Sagres e da Juventude de Viana - diz que a impossibilidade de estar na fase final do Campeonato da Europa, este verão, é, para o jogador, uma grande desilusão. “Se calhar, a maior” confessa o pai, na medida em que, afirma, “representar o país é sempre o ponto alto para qualquer atleta; ele estava a trabalhar para poder ser chamado e estava com essa expetativa de ser chamado. Foi uma desilusão grande”, confirma.

Pedro Neto foi chamado por Fernando Santos para os primeiros jogos da seleção nacional, no arranque da qualificação para o Mundial 2022 do Qatar. Em outubro passado, altura em que se estreou pela equipa nacional, o avançado marcou dois golos à Noruega, na fase de apuramento para o Europeu.