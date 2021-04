Benfica. Gabriel e Nuno Tavares treinaram sem limitações

O médio Gabriel e o defesa Nuno Tavares estiveram sem limitações no treino do Benfica no Seixal, de preparação para a partida contra o Gil Vicente.

Os dois jogadores encarnados parecem estar recuperados dos respetivos problemas físicos que os têm impedido de jogar nas últimas semanas.

Também Weigl, que saiu tocado da partida contra o Famalicão, esteve no apronto orientado por Jorge Jesus.

Ainda no boletim clínico da Luz continuam André Almeida e Samaris.

O Benfica defronta o Gil Vicente, no sábado, a partir das 18h00, em partida da jornada 27 da I Liga.