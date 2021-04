Benfica desmente que esteja à procura de diretor para o futebol

O Benfica desmente que esteja à procura de “reforçar a sua estrutura diretiva do futebol”.

Em comunicado, os encarnados “lamentam que continuem a ser propaladas informações infundadas sobre a sua realidade desportiva”.

As águias consideram que o único objetivo é tentar “desviar o foco dos objetivos traçados: vencer as 8 partidas que faltam do Campeonato e a Taça de Portugal”.

Nos últimos dias, pelo menos três nomes foram apontados pelos media para o lugar deixado vago por Tiago Pinto na estrutura encarnada: Miguel Ribeiro (Famalicão), Diogo Boa Alma (Santa Clara) e Rui Pedro Braz (comentador desportivo).