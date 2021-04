Laura Castro é a nova diretora regional de Cultura do Norte

A historiadora de arte, professora e investigadora Laura Castro foi nomeada para o cargo de diretora regional de Cultura do Norte, revelou hoje à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura. .

De acordo com a mesma fonte, a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, designou Laura Castro para o cargo de diretora regional de Cultura do Norte, num despacho de nomeação que produz efeitos a partir de 19 de abril.

Laura Castro irá ocupar o lugar do anterior diretor regional de Cultura do Norte, o museólogo António Ponte, selecionado em fevereiro deste ano, num concurso internacional, para a direção do Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto.

Laura Lucinda de Oliveira Castro é doutorada em Arte e Design pela Universidade do Porto -- Faculdade de Belas Artes (2010), mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa -- Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (1993), e licenciada pela UP -- Faculdade de Letras. .

É também professora na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, da qual foi diretora entre 2013 e 2017, e investigadora do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes da mesma escola, indicam os dados biográficos do Ministério da Cultura. .

Entre o início da década de noventa e o ano de 2006 trabalhou na Câmara Municipal do Porto e colaborou com a Câmara Municipal de Matosinhos. É membro da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) e da Associação Portuguesa de Historiadores de Arte (APHA), a cuja direção pertenceu entre 2005 e 2009. .

É também membro do conselho de fundadores do Lugar do Desenho-Fundação Júlio Resende, e pertenceu ao conselho de administração desta instituição entre 2009 e 2014, e entre 2019 e 2020. .

Foi também presidente da direção do Círculo de Cultura Teatral/Teatro Experimental do Porto, entre 2015 e 2020. .