Sporting regressa aos treinos com os mesmos dois lesionados

O Sporting voltou aos treinos esta manhã, poucas horas depois do empate em casa a um golo contra o Famalicão.

Rúben Amorim continua a contar com os mesmos dois indisponíveis, Tabata e Gonçalo Inácio, que estiveram em tratamento. Os dois jogadores já tinham falhado o jogo do Famalicão devido a "toques sofridos" em treinos da última semana.

Os titulares do jogo de domingo limitaram-se a fazer trabalho de recuperação, à exceção do guarda-redes Adán, que integrou a sessão normalmente.

O Sporting volta a entrar em campo já na próxima sexta-feira, em casa do Farense, no Estádio São Luís, jogo com apito inicial marcado para as 21h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt