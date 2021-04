Sporting. Hugo Viana também foi expulso depois do empate com o Famalicão

O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, foi também expulso pelo árbitro Rui Costa depois do jogo com o Famalicão, na última noite, em Alvalade.

O treinador Rúben Amorim viu o cartão vermelho pela forma como se dirigiu à equipa de arbitragem após o apito final do empate a um golo com os minhotos. Já no interior do estádio, Hugo Viana foi também expulso pelo árbitro, pela forma insultuosa como se dirigiu à equipa de arbitragem junto à zona dos balneários, sabe Bola Branca.

Os leões discordaram de várias decisões da equipa de arbitragem liderada por Rui Costa ao longo do jogo. O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, deu nota 3 à atuação do juiz, considerando que "decidiu bem na maior parte dos lances".

Este é o segundo jogo entre Sporting e Famalicão que termina em polémica. Na primeira volta, em Famalicão, as equipas entraram em confronto já no túnel de acesso aos balneários, tendo sido necessária a intervenção das forças de segurança.

Hugo Viana, de 38 anos, é o diretor desportivo do Sporting desde a época 2018/19, após a eleição de Frederico Varandas.

Com o empate em casa com o Famalicão, o Sporting vê reduzida para seis pontos a vantagem na liderança para o FC Porto, segundo classificado.