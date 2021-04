​Dias Ferreira: "Os árbitros têm inveja de Rúben Amorim"

Na opinião do dirigente, os árbitros "não gostam de quem é competente. Depois também nomeiam árbitros da Associação do Porto para jogos de clubes de Lisboa. É tudo a mesma coisa. A única coisa que faz a diferença neste futebol é a equipa do Sporting e o seu treinador e os senhores árbitros têm de fazer o trabalho a que estão habituados”.

Os leões perderam mais dois pontos na luta pelo título, com Rúben Amorim a ser expulso logo depois do apito final por palavras à equipa de arbitragem.

Nestas declarações, este antigo dirigente dos leões deixa um aviso: “O Sporting não lhes dá jantares, almoços, voucheurs, não os protege, não mete cunhas por eles, não mete cunhas pelas observações e essas coisas, a determinada altura, têm de ser pagas. É isso que o Sporting tem de pagar. Por isso o Sporting teve de amealhar muitos pontos para nesta, nesta altura, estar na frente. Com tanta pressão, eles têm de fazer aquilo para que estão vocacionados que é inclinar o campo”.

O cartão amarelo a João Palhinha, ainda na primeira parte, também foi analisado por Dias Ferreira: “Vimos o entusiasmo de Rui Costa quando mostrou o cartão amarelo. Parece que tinha descoberto a pólvora. Tinha um ar de satisfação, estava feliz”.

Apesar do empate em Alvalade, o Sporting é ainda líder com 66 pontos, mais seis do que o FC Porto, e mais nove do que o Benfica, que é terceiro classificado.