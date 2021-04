Conferência Episcopal: Vacinas Covid-19 não podem “agravar discrepância entre pessoas e países"

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) chama à atenção para os “tempos difíceis” que temos pela frente e alerta que as vacinas contra a Covid-19 não podem vir a “agravar a discrepância entre pessoas e países com maior ou menor poder económico”.



No discurso de abertura da assembleia plenária da CEP, que começou esta segunda-feira, em Fátima, D. José Ornelas admitiu que “foi particularmente sofrida e ponderada a decisão de voltar a prescindir das celebrações com a presença da comunidade, no início deste ano”, mas foi em consonância com a “atitude adotada pela Igreja desde o início da pandemia: permanecer como espaço promotor de responsabilidade, solidariedade e esperança” e “tomando a sério o compromisso para com a vida e o dever de impedir a transmissão do mal”.

Revelando que a situação atual será examinada nesta assembleia plenária, D. José Ornelas reconheceu “a criatividade acrescida de grupos de leigos ativamente empenhados na busca de novos caminhos para a vida da Igreja”, nomeadamente na “utilização de novos meios de comunicação”, que “têm sido importantes para prosseguir, em tempo de pandemia, o essencial da missão da Igreja”.