Sérgio Conceição: "Nada pode apagar o que fizemos na Liga dos Campeões"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, diz que "nada pode apagar" o trajeto dos dragões na Liga dos Campeões nesta temporada, mesmo que a equipa caia perante o Chelsea e não seja capaz de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.

Questionado sobre o que significaria a qualificação para as "meias", Sérgio destacou o caminho todo: "Seria fazermos um bocadinho melhor. Já chegámos uma vez aos oitavos de final e outra aos quartos de final. Estamos a meio ainda, mas é ainda mais de realçar o trajeto do que esta equipa tem feito. Independentemente do resultado, não podemos apagar o que temos feito na Liga dos Campeões".

O técnico destaca o fosso que considera cada vez maior das cinco principais ligas europeias para o resto dos clubes.

"Existe um fosso cada vez mais entre equipas fora dos cinco principais campeonatos do mundo em termos financeiros. Estamos em Portugal, temos as dificuldades que temos e gastámos o que gastámos. É uma diferença inacreditável", termina.

O FC Porto qualificou-se em segundo lugar do grupo C, apenas atrás do Manchester City, com 13 pontos, tendo vencido os dois jogos contra Olympiacos e Marselha, empatado no Dragão contra os "citizens" e perdido em Manchester por 3-1.

Nos quartos de final, o FC Porto eliminou a candidata ao título Juventus, de Cristiano Ronaldo, depois de ter vencido no Dragão por 2-1 e perdido em Turim por 3-2, após prolongamento, o que permitiu à equipa de Sérgio Conceição qualificar-se pelos golos fora.

O Chelsea-FC Porto, que terminou com uma vitória inglesa por 2-0 na primeira mão, está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, uma partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.