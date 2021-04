Secretário. FC Porto tem motivos para ainda acreditar no título

Carlos Secretário, antigo jogador do FC Porto, acredita que os dragões devem manter a esperança de revalidar o título de campeões nacionais, apesar de reconhecer que seis pontos continuam a ser uma confortável vantagem do Sporting.

"Seis pontos são sempre seis pontos, é uma vantagem boa, mas é óbvio que para o Sporting, que perdeu quatro pontos, começa a ter uma pressão maior. É uma boa vantagem, mas que rapidamente se pode perder, como perdeu estes quatro. Já aconteceu ao FC Porto estar na frente e perder o campeonato, o contrário também. Como o Sérgio diz, e bem, naquela casa não se desiste nunca e a prova tem sido essa nos resultados do campeonato que têm sido excelentes", diz, a Bola Branca.

O antigo lateral-direito, hoje treinador de 50 anos, vê melhorias na equipa do FC Porto e reconhece que a redução do número de jogos é o fator determinante.

"Porto tem vindo a subir de forma e tem obtido grandes resultados. Tinha tido um acumular de jogos enorme que às vezes faz com que as coisas não aconteçam. O Porto está focado na Liga dos Campeões e no campeonato, são duas provas. Não vai ter tantos jogos a partir de agora, tem vindo realmente a subir, mesmo com as mudanças que o Sérgio faz na equipa à procura de encurtar os pontos para o Sporting", reconhece.

Tudo em aberto em Sevilha

O FC Porto perdeu a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Chelsea por 2-0, no jogo em casa. Secretário reconhece que a eliminatória não está fácil, mas que está "tudo em aberto".

"De facto o 2-0 não é nada favorável e é extremamente difícil jogar contra o Chelsea, que tem mostrado grande futebol e excelentes resultados na Premier League, mas tudo pode acontecer. Já houve reviravoltas assim, está em aberto, sabendo porém que vai ser extremamente difícil", reconhece.

Mehdi Taremi e Sérgio Oliveira cumpriram castigo no jogo da primeira mão e são reforços importantes nas opções de Conceição: "Têm sido muito importantes pelos golos que marcam e o Sérgio pela experiência e consistência que dá ao meio-campo. Aumentam a qualidade do Porto e são mais-valias. Enquanto for possível, o FC Porto pode marcar dois golos, da mesma maneira que perdeu".

O Chelsea-FC Porto está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, uma partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.