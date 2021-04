Otávio e o Chelsea: "Nada está perdido, também podemos ganhar 2-0"

Otávio, médio do FC Porto, acredita que os dragões podem vencer por 2-0 o Chelsea e igualar a eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões. O brasileiro não dá a passagem por perdida e perspetiva mais um bom jogo do FC Porto.

"Fizemos um bom jogo, mas não conseguimos o resultado que queríamos. Sofremos dois golos e para passar também vamos ter de marcar. Vamos acreditar, sabemos que é difícil, mas nada está perdido. Nós também podemos fazer 2-0, há que acreditar e vamos em busca disso", afirmou, em conferência de imprensa no Olival.

O porta-voz do plantel perspetiva "um jogo diferente": "Temos de ser mais eficazes na frente. Não sabemos se eles vão jogar da mesma forma, mas sabemos o que nós temos de fazer".

As claques do Porto voltaram ao Olival para apoiar a equipa e Otávio valoriza o esforço: "O apoio deles é sempre incondicional, estão sempre a apoiar-nos. Temos de fazer 90 minutos à Porto em todos os jogos, quer seja Chelsea, Tondela, ou Nacional".

O Chelsea-FC Porto, que terminou com uma vitória inglesa por 2-0 na primeira mão, está marcado para terça-feira, às 20h00, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, uma partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.