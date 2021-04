Rui Rio considera que a Justiça está "doente" e defende intervenção política

O presidente do PSD considera que a Justiça está "doente" e defende uma intervenção política para implementar reformas e ajudar a resolver os problemas crónicos do setor. Rui Rio reagiu esta segunda-feira, no Porto, à decisão instrutória da Operação Marquês.



Para o líder social-democrata, "se é certo que o regime está doente, muito doente, a justiça é dentro dele o seu pior exemplo ".



"Quando a justiça não funciona é da responsabilidade do poder político pô-la a funcionar. O caminho não é seguramente o do atual Governo, cuja marca mais relevante na Justiça é a permanente preocupação em servir as corporações. São disso exemplo o forte aumento dos salários dos magistrados", declarou Rui Rio.



Em reação à decisão instrutória da Operação Marquês, o presidente do PSD lamenta o que apelida de política "espetáculo" e defende que "as decisões da justiça têm de ser entendidas pelo povo".

"Dizer o contrário é negacionismo e é, acima de tudo, procurar fugir ao problema, para assim se sacudir a responsabilidade de algo ter de se fazer, ou seja, para que tudo continue na mesma numa degradação lenta e perigosa", adverte o líder da oposição.