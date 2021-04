Chega quer afastar PS da maioria dos municípios e "transformar" o PSD

O líder do Chega, André Ventura, aponta como objetivo geral do partido para as eleições autárquicas ser a terceira força política, sublinhando ainda que o primeiro objetivo político é afastar do PS da liderança da maioria dos municípios.

Em declarações aos jornalistas esta segunda-feira em Braga, onde apresentou os candidatos a quatro concelhos daquele distrito, Ventura disse que o Chega quer ainda “transformar e condicionar” o PSD no exercício do poder autárquico.

“Dois objetivos específicos muito claros e um objetivo geral: sermos a terceira política, como as sondagens nos apontam. Queremos ser a segunda, sabemos que vai demorar um pouco mais”, referiu.

Em relação aos objetivos específicos, Ventura elencou o afastamento dos socialistas “da maior parte das governações”, a par da “transformação” do PSD nesses concelhos.

“Nós não temos como único objetivo tirar os socialistas para manter tudo igual. Mesmo nos casos em que não possamos ganhar, o objetivo é sempre arredar os socialistas do poder e transformar o próprio PSD, levando-o a perceber que a nova governação à direita tem de ser uma governação contra a corrupção, contra os clientelismos, contra os compadrios”, sublinhou.

Para o líder do Chega, o PSD tem de perceber “que se continua neste fazer igual aos socialistas vai-se tornar irrelevante com o passar do tempo, vai criar desconfiança como está a acontecer e todos os números o apontam e perder a direita em Portugal”.

Disse que o Chega é “o substituto natural da direita, da nova direita”.

“É esse trabalho que vamos fazer nas autarquias, mostrar que a verdadeira oposição somos nós, que o verdadeiro voto útil na posição será o do Chega”, disse ainda.

Sobre eventuais entendimentos entre o Chega e o PSD nos Açores, André Ventura disse apenas que “essa possibilidade existe”, mas escusou-se a revelar se há negociações entre os dois partidos.

“Teremos tempo para falar sobre isso. Neste momento, a nossa preocupação é de ir sozinhos às urnas”, referiu.

Hoje, o Chega apresentou os candidatos às câmaras de Braga (Eugénia Santos), Barcelos (Agostinho Mota), Esposende (Paulo Martins) e Fafe (Ricardo Costa).

A apresentação foi feita numa cerimónia ao ar livre, numa rua de Braga, que terminou com o hino nacional.