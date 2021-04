Turismo: Fundo Revive Natureza recebeu mais de 160 propostas

O Fundo Revive Natureza recebeu mais de 160 propostas de entidades privadas para a exploração de sete imóveis, a maior parte antigas casas de guardas florestais e postos fiscais.

O antigo Posto Fiscal do Burgau, no concelho de Vila do Bispo, foi o mais solicitado. Recebeu 94 propostas, seguido do antigo Posto Fiscal de Sagres, no mesmo concelho, com 33 propostas. Também o antigo posto Fiscal da Foz do Lima, em Viana do Castelo teve 16 propostas.

O Fundo, gerido pelo Turismo de Portugal, poderá vir a conceder financiamento às entidades a que for atribuído o direito de exploração dos imóveis. Tem cinco milhões de euros.

O objetivo é promover a recuperação dos imoveis devolutos, dinamizando a economia local e a criação de emprego.

O Fundo Revive Natureza tem 96 imóveis em todo o país.

Para a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o interesse dos privados na recuperação e valorização destes ativos ultrapassou as expetativas, evidenciando que o mercado acredita no futuro do setor.