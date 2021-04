R sobe. Há mais dois mortos e 271 casos de Covid em Portugal

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde revela que há mais dois mortos e 271 novos casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

Ainda segundo o documento, o valor do R registou um ligeiro aumento. É agora de 1,04 a nível nacional e 1,03 no continente. A incidência também subiu para 70 casos de infeção por 100 mil habitantes, a nível nacional.

Quanto a internamentos, os números indicam também uma subida. Há agora 479 pessoas com Covid-19 internadas nos hospitais, maus 13 do que ontem, das quais 119 em cuidados intensivos (mais seis do que ontem).

As vítimas mortais registaram-se uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra na região Norte.

No total, os casos ativos apresentam um ligeiro recuo. São agora 25.784 casos ativos, menos 176 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 827.765 casos de Covid, dos quais 16.918 morreram e 785.063 conseguiram recuperar.

Aind segundo informação da DGS, neste momento já foram admnistradas 2.124.821 doses de vacina, das quais 601.591 pessoas já tomaram duas doses e 1.523.230 uma dose.