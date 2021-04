Quando arranca a segunda fase da vacinação contra a Covid-19?

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Estava previsto que esta segunda-feira começasse a segunda fase da vacinação contra a Covid-19 em Portugal. No entanto, as questões à volta da vacina da Astrazeneca obrigaram a um ajustamento do plano. Na semana passada, as autoridades de saúde decidiram que esta vacina será administrada apenas a quem tem mais de 60 anos, atrasando o processo de vacinação dos professores e funcionários das escolas. Espera-se que, no próximo fim de semana, a vacinação dos docentes e não docentes será retomada, mas com outas vacinas. O arranque da segunda fase da vacinação continua marcado para esta semana, mas não se sabe ao certo em que dia.

Está prevista uma conferência de imprensa das autoridades de saúde para a próxima quarta-feira, para explicarem de que forma é que o plano de vacinação vai decorrer a partir de agora. Na página oficial da Direção Geral da Saúde não há ainda qualquer alteração. A segunda fase da vacinação contra a Covid-19 continua prevista para abril, mas sem dia definido. O anúncio do início da segunda fase do plano tinha sido feito pelo responsável da task force da vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, em entrevista à Renascença e ao jornal Público, antes das mudanças forçadas pela vacina da AstraZeneca. O que muda nesta segunda fase de vacinação? De acordo com o que está previsto no plano, vão começar a ser chamadas as pessoas entre os 70 e os 79 anos, uma vez que a grande maioria das que têm 80 ou mais, em princípio, já estão vacinadas. Seguem-se as pessoas entre os 65 e os 69 anos, que é o que já está a acontecer nalguns locais. Mesmo sem indicação oficial por parte da DGS, alguns centros de saúde anteciparam-se. Em Lisboa, por exemplo, a coordenadora da vacinação em massa no centro instalado na cidade universitária confirma que já deu início à segunda fase e que o critério da idade está a ser usado desde a semana passada, com a convocação de pessoas com 79 anos e menos.

Quem tem doenças deixa de ter prioridade na vacinação? Não. Há algumas patologias que continuam a justificar prioridade na vacinação. Nesta segunda fase, são consideradas prioritárias as pessoas com mais de 50 anos que sofram de diabetes, cancro, doença renal crónica, insuficiência hepática, hipertensão e obesidade, sendo que o objetivo do coordenador do plano de vacinação é que todas as pessoas com mais de 60 anos tenham recebido pelo menos uma dose até à primeira semana de junho.