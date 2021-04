Funcionário das Águas de Barcelos morreu soterrado em vala

Um homem com cerca de 50 anos morreu hoje soterrado numa vala onde estava a trabalhar, na freguesia de Negreiros, em Barcelos, disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Braga.

A vítima, funcionário das Águas de Barcelos, estava com outros colegas a abrir uma vala na via pública quando foi surpreendido com o desprendimento das terras, acabando por ficar soterrado, acrescentou a fonte sem conseguir precisar a profundidade do buraco.

Segundo os Bombeiros de Viatodos, o alerta foi dado pelas 15:55, sendo que quatro horas depois, o corpo “continuava sem ser resgatado”.

No local está também o INEM e a GNR, num total de 17 operacionais apoiados por oito viaturas.