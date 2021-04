​Cruz Vermelha Portuguesa angaria alimentos para os mais desfavorecidos

Em parceria com as principais cadeias de super e hipermercados, a Cruz Vermelha Portuguesa está a realizar uma campanha de vales a nível nacional. O propósito desta iniciativa é ajudar as pessoas mais carenciadas.

A responsável da área social na Cruz Vermelha, Joana Rodrigues, reconhece que “a pandemia agravou as condições económicas e sociais das famílias portuguesas, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Há muitas pessoas com dificuldades em satisfazer as necessidades básicas, a sua alimentação essencial. E nós sentimos esse agravamento desses pedidos de apoio durante o ano que passou”.

Esta responsável revela que a instituição registou “um duplicar dos pedidos de apoio durante este último ano, razão pela qual também sentimos a necessidade de ter campanhas diferentes, campanhas inovadoras que nos possibilitem aumentar a nossa capacidade de resposta”.