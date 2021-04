Acórdão do caso Ihor Homeniuk conhecido a 10 de maio. Defesa pede absolvição dos inspetores do SEF

A leitura do acórdão do caso da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk está marcada para 10 de maio, no tribunal de Monsanto, em Lisboa. Defesa dos três inspetores do SEF pedem absolvição.

O coletivo de juízes agendou a data esta segunda-feira, dia marcado pela decisão do Ministério Público de deixar cair a acusação de homicídio contra os elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

“Não podem estabelecer nexo de causalidade entre a conduta destes arguidos e a morte de Ihor”, disse Ricardo Sá Fernandes, advogado de defesa do inspetor Bruno Sousa, um dos três julgados desde fevereiro pela alegada morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, impedido de entrar em Portugal, em março do ano passado, e que acabou por faleceu no Centro de Instalação Temporário (CIT) no aeroporto de Lisboa.



A sessão desta segunda-feira foi reservada às alegações finais. Ricardo Sá Fernandes apelou ao raciocínio lógico do coletivo de juízes. “Mesmo que nesta fase dissessem: 'se eu soubesse eu tinha sido mais diligente', isso não é suficiente para levar estes homens ao crime de ofensa a integridade física grave", declarou.

O advogado prosseguiu a sua argumentação, dizendo que, “mesmo aceitando que foram imprudentes ao deixar algemado, nunca admitiram hipótese de um crime para vida e de uma morte”.

Sá Fernandes acrescentou que “a responsabilidade não é deste homens, sendo certo que a responsabilidade era do inspetor de turno e inspetor chefe”.

Ricardo Sá Fernandes deixou um apelo ao tribunal: "não pode estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta deles e a morte”, lembrando que “a vítima foi algemada pelos inspetores e sem ordem deles atada por três vezes".