Reino Unido com número de casos diários mais alto desde início de abril

O Reino Unido registou esta segunda-feira 3.568 casos de Covid-19, o nível diário mais alto desde início de abril, e mais do dobro do registado no domingo.

Os dados surgem numa altura em que o país começou a desconfinar, abrindo esplanadas de restaurantes e pubs.

Segundo dados desta segunda-feira divulgados pelo Governo, foram registadas mais 13 mortes por Covid-19, elevando a 127.100 o total desde o início da pandemia.

O total de indivíduos vacinados contra o novo coronavírus aumentou em 69.223, para 32,191 milhões com a primeira dose.

Ainda segundo os números do Governo, 189.665 pessoas receberam ambas as doses.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.937.355 mortos no mundo, resultantes de mais de 135,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.918 pessoas dos 827.765 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.