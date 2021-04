Primeiro homem no espaço. Rússia celebra 60.º aniversário do voo do cosmonauta Yuri Gagarin

A Rússia celebra esta segunda-feira o sexagésimo aniversário do voo mítico do cosmonauta Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço.

Depois de 1 hora e 48 minutos em órbita em redor da Terra, o cosmonauta acabou por sair da cápsula que o trouxe de volta, caindo de paraquedas numa zona de campos de cultivo. De capacete debaixo do braço e de fato de macaco laranja, Gagarin dirigiu-se a uma menina de 5 anos que plantava batatas com a avó.

Em declarações à BBC, Rita Nurskanova recordou esse dia. "A minha avó fazia os buracos na terra e eu atirava as batatas para os buracos. Até que olhei à volta e vi algo laranja. Não sabia o que era, mas percebi que vinha na nossa direção. A minha avó ficou tão assustada que me pegou pela mão e começámos a correr para casa”, descreve.