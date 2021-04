Onda verde está a crescer na Alemanha a meses das eleições. Já podemos falar de alterações climáticas?

A central termoelétrica também tem os dias contados; já não pode comercializar eletricidade. Mas a transição energética na região começou a ser preparada há duas décadas e, em abril de 2017 - mais de um ano antes do fim da exploração de carvão na mina - foi criada no distrito de Steinfurt, que inclui Ibbenbüren, uma associação que junta cerca de uma centena de políticos, empresas e cidadãos com uma grande meta: a autossuficiência energética.

Silke Wesselmann, que dirige a associação Energieland2050, está bastante contente com os resultados até aqui: 70% da eletricidade consumida na região provém de fontes renováveis.

Como é que isso se consegue? "Por um lado, expandindo ao máximo as energias renováveis. Por outro, poupando energia; trabalhando intensivamente no setor da construção, com o isolamento térmico", afirma Wesselmann.

De acordo com a responsável, a primeira tarefa foi criar uma rede de parceiros. Depois foram concebidos e implementados de imediato projetos-piloto "de sucesso", que poderiam ser replicados não só por empresas como por cidadãos.

"Dissemos desde o início que a revolução energética na região só funcionaria com a ajuda de todos". Por exemplo, com parques eólicos comunitários ou cooperativas solares.

A ideia é inverter por completo o atual sistema de produção de eletricidade, refere Wesselmann.

Em vez de ter gigantes energéticos a produzir para o maior número de pessoas possível, o objetivo é ter o maior número de pessoas possível a produzir (com painéis solares e turbinas eólicas) a eletricidade que precisa - e, se sobrar, a alimentar o resto da rede. É claro que os gigantes não ficaram muito contentes.

"Não posso dizer que alguém esteja a agir contra nós, ou algo do género, mas somos certamente vistos como 'perturbadores' do sistema."

O "lobby" no setor energético

Há quatro anos, quase no final da legislatura anterior, o partido A Esquerda enviou uma série de perguntas ao Governo federal alemão sobre o "lobby" dos gigantes energéticos. O Governo respondeu. Enviou uma lista com cerca de 15 páginas enumerando quase três anos de encontros de alto nível entre representantes de empresas e associações do setor e membros do executivo - incluindo com a chanceler Angela Merkel.

Contudo, o executivo de Berlim assinalou que tanto se encontra com empresários como com ambientalistas. A Esquerda tem uma opinião diferente: para o partido, é óbvio que o Governo se prefere encontrar com empresários. A lista de reuniões com organizações de defesa do ambiente tem pouco mais de duas páginas.