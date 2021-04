EUA. Tiroteio em escola do Tennessee faz "várias vítimas", admite a polícia

Através de uma publicação no Twitter, a Polícia de Knoxville indica que o tiroteio aconteceu na Austin-East Magnet High School.

A polícia admite “várias vítimas”, mas não avança, por agora, com um número exato.

Várias pessoas, incluindo um agente da polícia, foram atingidas por um tiroteio esta segunda-feira numa escola na cidade de Knoxville, no estado norte-americano do Tennessee.

As autoridades pedem às pessoas que evitem a área.

Numa outra publicação no Twitter, Bob Thomas, o responsável das Escolas do Condado de Knox, revelou que ocorreu um tiroteio, mas que o edifício se encontra em segurança.

"O edifício da escola foi encerrado e os alunos que não estavam envolvidos no incidente puderam ir para as suas famílias", disse, acrescentando num outro tweet que as autoridades estão a reunir informações sobre "esta trágica situação" e serão fornecidas informações adicionais ao longo das próximas horas.

[em atualização]