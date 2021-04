Covid-19. ​Vacina da Johnson começa a ser usada em França

Veja também:

França entra esta segunda-feira numa nova fase do plano de vacinação contra a Covid. A partir de hoje passa a estar disponível a vacina da Johnson, uma semana mais cedo do que o previsto, e passam a ser chamados para a vacinação todos os maiores de 55 anos.



França será assim o primeiro país europeu a fazer uso em larga escala desta vacina.

Segundo as autoridades francesas, a primeira entrega será de 200 mil doses, o que vai permitir a vacinação completa de 200 mil pessoas, dado que esta vacina, ao contrário das restantes aprovadas na União Europeia, é de toma única.

O plano de vacinação francês prevê que a partir desta segunda-feira sejam chamados todos os maiores de 55 anos. Até agora, estavam a ser vacinados todos os maiores de 75 anos ou os maiores de 18 anos com risco acrescido. Se não houver alterações, a próxima fase do plano arranca a 15 de maio com a inclusão de todos os maiores de 50 anos.

A França registou 34.895 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas e 178 mortes em hospitais, aumentando para 98.750 o número de óbitos no país, segundo dados oficiais de domingo do Governo gaulês.

Desde o início da pandemia foram infetadas em França, com o novo coronavírus, 4.980.501 pessoas, de acordo com as autoridades francesas.

De acordo com a Direção-Geral da Saúde francesa, 10.809.209 pessoas receberam já a primeira dose da vacina contra a covid-19 e 3.721.019 receberam as duas injeções, que lhes garantem imunidade.