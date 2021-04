O que falta jogar a Sporting, FC Porto, Benfica e Braga no campeonato?

Depois de dois empates consecutivos do líder Sporting, contra Moreirense e Famalicão, está relançada a luta pelo título de campeão nacional. Os leões perderam quatro pontos e estão agora a seis pontos à frente do FC Porto, a nove do Benfica e a 12 do Sporting de Braga.

Com oito jornadas por disputar, há ainda jogos entre os candidatos até ao fim da época. O Sporting visita a Pedreira para defrontar o Sporting de Braga na jornada 29, e vai ainda ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica na 33ª e penúltima jornada da I Liga.

FC Porto tem também ainda de jogar na Luz, contra o Benfica, na 31ª jornada do campeonato, que será, na teoria, o jogo mais difícil até ao fim da época.

O calendário

Sporting

J27 - Farense (F)

J28 - Belenenses SAD (C)

J29 - Braga (F)

J30 - Nacional (C)

J31 - Rio Ave (F)

J32 - Boavista (C)

J33 - Benfica (F)

J34 - Marítimo (C)



FC Porto

J27 - Nacional (F)

J28 - Vitória de Guimarães (C)

J29 - Moreirense (F)

J30 - Famalicão(C)

J31 - Benfica (F)

J32 - Farense (C)

J33 - Rio Ave (F)

J34 - Belenenses SAD (C)

Benfica

J27 - Gil Vicente (C)

J28 - Portimonense (F)

J29 - Santa Clara (C)

J30 - Tondela (F)

J31 - FC Porto (C)

J32 - Nacional (F)

J33 - Sporting (C)

J34 - Vitória de Guimarães (F)

Sporting de Braga

J27 - Rio Ave (F)

J28 - Boavista (C)

J29 - Sporting (C)

J30 - Marítimo (F)

J31 - Paços de Ferreira (C)

J32 - Gil Vicente (F)

J33 - Moreirense (C)

J34 - Portimonense (F)