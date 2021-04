O Sevilha venceu, fora, o Celta, por 4-3, em partida da jornada 30 da liga espanhola.

Pela equipa de Julen Lopetegui marcaram Kounde, Fernando, Rakitic e Gomez.

Já pelos donos da casa apontaram Iago Aspas (2) e Mendez.

Com este triunfo, o Sevilha passa a somar 61 pontos e está na quarta posição do campeonato espanhol. Já o Celta é 10.º, com 37 pontos.