Pedro Neto e a lesão. “Obstáculo que vou ultrapassar”

O extremo Pedro Neto utilizou as redes sociais para reagir à lesão grave que o vai afastar do resto da temporada e do Euro 2020.

“Mais um obstáculo que aparece e que vou ultrapassar como fiz com todos os outros”, escreveu o atleta do Wolverhampton no Twitter.

Na mensagem, Neto, de 21 anos, acrescenta: “Serão meses difíceis longe do sítio onde mais gosto de estar mas vou recuperar da melhor maneira para voltar mais forte que nunca. Isso é garantido”.