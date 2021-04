Mourinho: "O Son tem sorte de ter um pai que é melhor pessoa do que o Solskjaer"

José Mourinho e Ole Gunnar Solskjaer, treinadores do Tottenham e Manchester United respetivamente, envolveram-se numa troca de palavras acesa depois da vitória dos "red devils" em Londres.

O técnico do Manchester United acusou Son Heung-min de tentar enganar o árbitro da partida no lance de golo invalidado a Cavani na primeira parte. O juiz foi ver as imagens ao VAR e decidiu anular o golo devido a uma mão de McTominay na cara do coreano. Solskjaer não gostou.

"Se o meu filho ficasse assim no chão durante três minutos com dez colegas de equipa à volta dele não lhe daria jantar", disse, à SkySports.

Pouco depois, Mourinho reagiu com desilusão em relação às palavras do técnico do Manchester United, que o substituiu após a sua saída do comando técnico do clube em 2019.

"É muito triste. Se fosse eu a dizer aquilo, qual seria a reação? Estou muito surpreendido com os comentários dele e estou muito triste que não me perguntaram sobre os comentários dele. O Son tem muita sorte de ter um pai que é melhor pessoa do que o Solskjaer, porque eu acho que um pai dá sempre comida aos filhos, independentemente do que eles façam", disse.

Dentro de campo, o Manchester United venceu em White Hart Lane por 3-1, reforçando o segundo lugar da Premier League e empurrando o Tottenham para a 7ª posição, a seis pontos de um lugar de Liga dos Campeões.