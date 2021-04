Francisco Neto. “Lutar até ao apito final” pelo apuramento para o Euro 2022

O selecionador de futebol feminino garante que Portugal vai lutar pelo apuramento para o Euro 2022 “até ao apito final”.

“O pensamento é só um. Numa situação de ‘play-off’, é procurar ganhar, voltar a entrar forte, com a mesma competência, a criar boas oportunidades e conseguir concretizá-las, que foi aquilo que nos faltou, principalmente na primeira parte, no Restelo. Vamos procurar fazer o mesmo durante 90 minutos, no jogo aqui”, promete Francisco Neto.

O técnico nacional lamenta a falta de eficácia da primeira mão, no Restelo. “Fomos sempre melhores, criámos sempre as melhores oportunidades e isso deixa-nos acreditar, permite-nos acreditar que é possível. Esta equipa tem tido esse registo, de nunca desistir e, até ao apito final, de certeza que iremos lutar por aquilo que são os nossos objetivos”, reforçou.

Portugal vai ter um reforço de peso para o jogo decisivo: Jéssica Siva, avançada do Lyon.

“É mais uma para ajudar, uma opção, com muita vontade, com a competência que a Jéssica tem, com as suas características. Dá-nos coisas diferentes. Não estou a dizer que seja melhor ou pior, é diferente das outras, é mais uma avançada que iremos ter ao nosso dispor e vamos ver qual é a melhor situação para a colocarmos”, referiu.

A equipa das quinas perdeu a primeira mão do “play-off” em casa, por 1-0, e vai tentar virar a eliminatória em Moscovo contra a Rússia. A segunda mão está marcada para esta terça-feira, a partir das 15h00.

A fase final do Campeonato da Europa de 2022 realiza-se em Inglaterra, entre os dias 6 a 31 de julho. Além da seleção anfitriã, já se qualificaram Países Baixos, Dinamarca, Noruega, Espanha, Finlândia, Suécia, França, Bélgica, Alemanha, Islândia, Áustria e Itália.