Pacheco avisa Benfica. "Ter muita esperança no título pode ser mau"

Pacheco, antigo jogador do Benfica, não acredita que os encarnados ainda consigam alcançar o título esta temporada, embora “matematicamente” não estar fora da corrida e no futebol “tudo ser possível”.

Haris Seferovic tem 16 golos marcados no campeonato, os mesmos que Pedro Gonçalves, do Sporting. Pacheco afirma que ter o melhor marcador do campeonato na equipa “é sempre bom”, mas no final ter o melhor marcador sem vencer o título é “algo menor”.