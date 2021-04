Filme "Nomadland" de Chloé Zhao foi o grande vencedor dos prémios BAFTA

"O filme diz-nos muito sobre a nossa sociedade e sobre o que precisamos de melhorar", disse Zhao no discurso.

Zhao, que recebeu os prémios relativos a melhor filme e melhor realização, agradeceu à comunidade nómada, destacando a forma como esta partilhou "os seus sonhos e sofrimento" durante as filmagens.

Chloé Zhao tornou-se na segunda mulher a ganhar o BAFTA de melhor realização, sendo que esta madrugada já tinha sido distinguida com o mesmo prémio, mas pelo Sindicato dos Realizadores da América.

A película "Rocks" venceu dois prémios: de melhor elenco e melhor atriz emergente, entregue a Bukky Bakray.

"Rocks" é um drama sobre uma adolescente que passa a viver na rua com o irmão mais novo, depois de ambos terem sido abandonados pela mãe.

Nas interpretações secundárias foram distinguidos Daniel Kaluuya, em "Judas and the Black Messiah", e Yuh-Jung Youn, em Minari.

"Soul" venceu melhor filme de animação e melhor banda sonora, enquanto "Sound of Metal" triunfou nas categorias de melhor som e de melhor montagem.

O filme "The Father" arrecadou o prémio de melhor ator, atribuído a Anthony Hopkins, e o de melhor guião adaptado. "A Promising Young Woman" venceu os prémios de melhor filme britânico e de melhor guião original. "The Mother of Blues" venceu nas categorias de melhor caracterização e de melhor guarda-roupa.

O BAFTA de melhor filme em língua não inglesa foi para "Another Round" e o relativo à maior contribuição para o cinema britânico foi entregue a Noel Clarke.

Tanto "Nomadland - Sobreviver na América" como "Rocks" somavam sete nomeações para os BAFTA, mas apenas o filme de Chloé Zhao, que tem recebido vários prémios nas últimas semanas, estava nas categorias de melhor realização e melhor filme.

Este ano, a cerimónia dos BAFTA deveria ter acontecido em fevereiro, mas foi empurrada para abril por causa da covid-19, seguindo a decisão tomada pela academia dos Óscares, que adiou a entrega para finais de abril.

O anúncio dos BAFTA aconteceu apenas online, a partir do Royal Albert Hall, em Londres.