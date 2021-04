Rúben Amorim. “Temos um campeonato cheio de artistas”

O treinador do Sporting não quis falar da sua expulsão nem da arbitragem, após o empate 1-1 contra o Famalicão, mas soltou que “temos um campeonato cheio de artistas”.

"Não vou falar sobre arbitragem. Podíamos ter ganho o jogo. Temos um bom campeonato, temos um campeonato cheio de artistas, já sabíamos disso. Vamos dar mérito aos jogadores e por isso não vou falar de arbitragens. Foi o fiscal de linha que me expulsou, o árbitro nem sabia bem porque me estava a expulsar. Não concordo com a minha expulsão, mas é o que é", disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões desvaloriza os dois empates consecutivos e olha já para a próxima partida de campeonato.

“Nós olhamos jogo a jogo e muito para aquilo que fizemos. O que nós temos de fazer é olhar para aquilo que podemos controlar, que é o treino. No fim fazem-se as contas como sempre. Estamos a pagar um pouco do sucesso que ninguém pensava que fôssemos ter. Mas sabemos para onde queremos ir e nós agora queremos ir ganhar ao Farense."

O Sporting empatou 1-1 diante do Farense e tem agora seis pontos de vantagem sobre o FC Porto na frente do campeonato.